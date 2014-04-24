《全球主要央行动态》--4月24日

以下所列为上周四下午至本周四(4月17日-4月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

纽约联邦储备银行发布的公开市场操作报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)持有的巨额资产去年录得840亿美元净利，而且未来10年的平均收益很有希望仍高于金融危机前的水平。但报告也指出，若美联储被迫对投资组合“以市值计价”，就像法律对民间企业的要求一样，那么原本应该是530亿美元的未实现亏损。

美国旧金山联邦储备银行公布的一份报告认为，最近几年美国的失业率一直是衡量经济中闲置产能的良好指标。这份报告针对的是一些持不同意见的批评人士。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)执委科尔指出，指标利率0.25%还有进一步下调的空间，而欧元走强可能会使通胀率持续过低。

ECB执委会成员莫尔许表示，欧元持续升值将不可避免地促使欧洲央行采取行动。

ECB管理委员会委员诺沃特尼表示，他不排除实施量化宽松政策(QE)，购买主权债的可能性，但采取这一措施的时机还未到。 另一位ECB管委韩伟森表示，对欧洲央行而言，量化宽松在操作面上可能很复杂，他并认为，在如何执行这类计划方面有很多问题。

ECB管委林德表示，欧元区未来两个月的物价压力形势将成为决定欧洲央行是否会推出更多刺激措施的关键。他表示，如果有必要采取行动，量化宽松计划在欧元区“实施起来并不容易”。

**英国**

英国央行公布4月9日会议记录显示，英国经济复苏正在加快，但对于经济闲置产能多寡以及中期通胀前景，央行政策制定者之间还存在分歧。会议记录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)委员认为，随着经济持续复苏，实质薪资“有可能”走上持续上涨之路。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，消费者通胀率在3月止的财年可望超过央行的预估，表达对日本持续向达成物价目标迈进的信心。央行副总裁中曾宏的谈话增添乐观气氛。他强调日本可以抵御本月消费税开始调升的冲击，因拜经济前景改善所赐，企业扩大招聘且调高薪资。

央行表示，国内利率上调一个百分点将导致主要银行的公债持仓账面损失2.6万亿日圆(253.4亿美元)。央行还在一份关于日本金融体系的报告中称，同样情况下，地区性银行将损失3.0万亿日圆。

央行季度报告中，维持九个地区中八个地区的经济评估，称经济持续复苏，或一直呈现温和复苏趋势。央行仅上调一个地区的评估。这份在央行地区分行经理人会议发布的报告，是日本本月将消费税从5%上调为8%来的第一份报告。

**中国**

中国人民银行称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。

央行新闻稿称，与卡塔尔央行签署代理其投资中国银行间债券市场的代理投资协议。

**新西兰**

新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.00%，一如市场预期，且表示随着经济强劲增长，将进一步升息以控制通胀压力。

**其他央行**

泰国央行维持指标利率不变，一如预期，但称受政治动荡长时间持续打击，预计全年经济成长不及此前预估。泰国央行在政策会议上称，预计泰国在1-3月当季经济萎缩，因消费和投资下滑。

俄罗斯央行表示，已禁止数家乌克兰银行在克里米亚营业，因他们“未能向债权人履行义务。” (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......