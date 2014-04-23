路透伦敦4月23日 - 以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元难以延续涨势，一直无法突破近期高点1.3970，上周在1.3865触顶。因此我们持续预期将下行，但目前看来已在1.3780寻获支撑。从去年低点延伸出来的长期趋势线支撑位于1.3745。跌破4月低点1.3675可能会探向1.3500。
美元/日圆：美元持续获得良好支撑，但需要升穿102.80才有可能回到本月初高点104.10。在101.20区域及3月低点有强劲支撑，若跌破101.20则有可能下探位于100.80的200日均线，若再跌破均线则可能跌向98.60。
英镑/美元：持续获得良好支撑，目前1.6845为短线阻力位。涨势持续缺乏说服力，意味着可能持续在此遭遇一些阻力。因此该价位对于未来进展相当重要。英镑需要突破1.6880才能够突破2009年11月高点。虽然低于该价位会有拉回至1.6555的可能性，但在这之前得先跌破1.6670支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3829 1.3803 +0.19 +0.61 1.3745
美元/日圆 102.52 102.60 -0.08 -2.64 105.30
欧元/日圆 141.76 141.61 +0.11 -1.98 144.63
美元/瑞郎 0.8831 0.8849 -0.20 -1.09 0.8928
英镑/美元 1.6815 1.6822 -0.04 +1.56 1.6556
美元/加元 1.1039 1.1023 +0.15 +3.95 1.0620
澳元/美元 0.9276 0.9367 -0.97 +4.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8585 0.8598 -0.15 +4.62 0.8206
欧元/瑞郎 1.2214 1.2216 -0.02 -0.46 1.2271
欧元/英镑 0.8223 0.8202 +0.26 -0.89 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0982 9.0930 +0.06 +2.83 8.8474
美元/挪威克朗 5.9903 5.9880 +0.04 -1.25 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 王洋)