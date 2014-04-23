《全球汇市》澳洲CPI不及预期打击澳元下跌，德国PMI助欧元走高

“过去几年乃至几个月里，上述因素令澳元上涨。”他说。
“但若观察长期均值，其位于0.84美元左右，而政府人士所提出的目标数据大多在0.80美元区间的低档。”
其他主要货币走势温和，欧元/美元 小涨0.1%报约1.3817美元。美元兑日圆 下滑0.1%，报102.55日圆。
德国4月采购经理人指数初值跳升，推助欧元上升。欧元近期因扩大货币刺激计划的不确定性而走低。
欧洲央行总裁德拉吉近期明确表示，欧元强势可能促使央行放宽货币政策。周四他将在阿姆斯特丹讲话。
“今天上午欧元有一些波动，但仍在近期的区间内，”一位驻伦敦的交易商说。“市场不想欧元升破1.40美元。”
欧元 在电子交易平台上涨0.12%，报1.3821美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3840 1.3803 +0.27 +0.69 1.3745
美元/日圆 102.50 102.60 -0.10 -2.66 105.30
欧元/日圆 141.88 141.61 +0.19 -1.90 144.63
美元/瑞郎 0.8824 0.8849 -0.28 -1.16 0.8928
英镑/美元 1.6816 1.6822 -0.04 +1.57 1.6556
美元/加元 1.1041 1.1023 +0.16 +3.96 1.0620
澳元/美元 0.9277 0.9367 -0.96 +4.08 0.8913
新西兰元/美元 0.8586 0.8598 -0.14 +4.63 0.8206
欧元/瑞郎 1.2215 1.2216 -0.01 -0.46 1.2271
欧元/英镑 0.8229 0.8202 +0.33 -0.82 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0874 9.0930 -0.06 +2.71 8.8474
美元/挪威克朗 5.9836 5.9880 -0.07 -1.36 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/田建华/洪曦; 审校 艾茂林/王洋/张明钧)