《路透晚报》--4月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：追随美股收高，但在财报季来临前人气谨慎

日经指数周三上涨，受美股走势激励，但鉴于日本企业财报季将至，买盘受限。美股周二因强劲企业财报和并购活动推动而上扬。日经指数上升1.1%，收报14,546.27点。东证股价指数上涨1.0%，收报1,173.81点。JPX日经400指数升1%至10,682.73点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO密集预披露继续对市场施压

沪综指小幅收跌，成交较为低迷。尽管今日公布的汇丰中国PMI初值有所反弹，但分析师表示，新股首次公开发行(IPO)密集预披露继续对市场施压，料后市大盘将继续探底。

沪综指收盘报2,067.382点，跌5.449点或0.26%；上证A股今日成交额661亿元人民币，较上日的823亿元减两成。沪深300指数收报2,194.668点，跌0.10%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,186.2点，跌0.05%，成交599,353手。

--香港股市：收跌1%，受累于电信股下挫

香港股市下滑1%，受累于电信股遭遇卖压下挫，此前中国最大电信运营商--中国移动连续第三季获利下滑。恒生指数收在22,509.64点；恒生国企指数下跌1.3%。中国移动挫跌2.6%。

--汇市：澳洲CPI不及预期打击澳元下跌，德国PMI助欧元走高

澳元下跌近1%，此前数据显示澳洲第一季通胀率低于预期，降低了今年升息的机率。三大主要货币中，美元兑欧元和兑日圆均小幅下跌，美元指数跌至一周低点。0830GMT，澳元兑美元跌0.93%报0.9280美元。欧元/美元涨0.32%至1.3847美元，美元/日圆小跌0.10%至102.50日圆。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率触及八年低点，为公债需求良好前兆

葡萄牙公债收益率(殖利率)触及八年低点，在葡萄牙标售10年期公债之前，这暗示市场对该国在中断三年后彻底回归债市看法乐观。10年期葡萄牙公债收益率下跌6个基点至3.64%，预计在该项债券销售之后会更进一步下滑。10年期德国公债收益率下滑2个基点至1.53%，法国可比公债收益率下滑1个基点至2%。

--国际油市：布兰特原油守在109美元上方，中国制造业活动回升

布兰特原油期货守在每桶109美元上方。中国制造业活动回升，全球需求成长前景基本没有变化。同时，乌克兰危机亦抑制油价跌势。0836GMT，布兰特原油持平于上日结算价109.27美元。美国原油下跌0.42美元至101.33美元，上日结算价挫跌逾2%，为近四个月来最大跌幅。

--金属期市：伦敦期镍触及逾14个月高点，供应形势依然紧张

伦敦期镍升至逾14个月最高水准，趋紧的供应形势令镍价持续走坚，年内迄今的涨幅达33%。与此同时，期铜走势挣扎，因中国制造业活动仍然不振。LME三个月期镍触及每吨18,525美元的盘中高位，创下去年2月6日以来的最高。0841GMT时上涨0.68%,报18,450美元。伦敦期铜跌0.31%，报每吨6,649美元。

--全球金市：现货金徘徊在两个半月低位附近，受累于股市上扬及ETF外流

金价小涨，但交投于两个多月低位附近，因股市上扬削弱黄金的避险魅力，此外黄金基金资金外流显示投资者兴趣降低。0842GMT，现货金报每盎司1,284.90美元。“在1,275美元有支撑。但如果跌破那个水准，将会滑落到1,250美元。”南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu说。 (完) (整理 张涛；审校 白云)