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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 16:54 BJT

更正-台湾央行：共发行2,341.75亿台币存单，存单发行余额增3.05亿

(更正：内文发行余额“6兆(万亿)7,172.00亿台币”有误，应为“6兆(万亿)7,190.00亿台币”。)

路透台北4月23日 - 台湾央行周三公布，共发行2,341.75亿台币存单。与今日存单到期金额2,338.7亿相较，存单发行余额增3.05亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,268.25

91天期 0.93 57.5

182天期 1.05 16

央行上日共发行1,032.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,190.00亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为104亿台币，累计超额准备为89亿，加计前期1%的超额准备为1,147亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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