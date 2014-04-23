欧洲汇市：英镑下跌，受英国央行会议记录打击

《技术解析》布兰特原油料将跌破支撑位50.03美元
路透新加坡5月4日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，布兰特原油期货料将跌破支撑位每桶50.03美元，并跌至下一道支撑位49.17美元。
路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元及欧元周三盘中下跌，此前英国央行会议记录显示，决策官员们对于经济中闲置产能多寡及中期通胀前景看法分歧。
英镑兑美元 跌至1.6804，会议记录公布前报1.6823；英镑兑美元在4月17日触及四年半高点1.6842。
欧元兑英镑 升至日高0.82405英镑，会议记录公布前报0.8230英镑。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)
路透新加坡5月4日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，布兰特原油期货料将跌破支撑位每桶50.03美元，并跌至下一道支撑位49.17美元。
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加 9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/3 5,352.0 3,767.5 9,119.5 9.2 3,135.35 5/2 5,350.3 3,760.0 9,110.3 18.0 3,143.71 4/28 5,340.0 3,752.3 9,092.3 -56.3
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。