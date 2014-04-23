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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 16:48 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，受英国央行会议记录打击

路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元及欧元周三盘中下跌，此前英国央行会议记录显示，决策官员们对于经济中闲置产能多寡及中期通胀前景看法分歧。

英镑兑美元 跌至1.6804，会议记录公布前报1.6823；英镑兑美元在4月17日触及四年半高点1.6842。

欧元兑英镑 升至日高0.82405英镑，会议记录公布前报0.8230英镑。(完)

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