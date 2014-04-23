欧洲汇市：英镑下跌，受英国央行会议记录打击

中国证券：沪深证交所两融余额周三增加9.2亿元，至9,119.5亿元

路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加 9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/3 5,352.0 3,767.5 9,119.5 9.2 3,135.35 5/2 5,350.3 3,760.0 9,110.3 18.0 3,143.71 4/28 5,340.0 3,752.3 9,092.3 -56.3