中国债市：利率互换稳中微跌，定向降准及汇丰PMI初值影响偏淡静

路透上海4月23日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三稳中微跌；市场人士表示，央行定向降准利好已基本得到消化，汇丰最新PMI初值虽扭转跌势，但仍处于低位，对市场影响偏淡，未有更多消息刺激前，IRS料震荡为主。

“(定向降准)消息已经炒过了，今天基本没什么影响了，IRS变动不大，稍微下来1-2个bp吧。”北京一券商交易员称，他表示，Repo 1Y尾盘大约报在3.75%/3.76%附近。

他并指出，资金面较前期宽松状态略有收敛，但整体资金价格并不高，关注明日公开市场央行操作量，“下午资金不像早上还能减点，加点的多了，央行最近对资金比较体贴，明天正回购有可能会缩量，因为机构投正回购的动力没那么足了。”

业内人士周三透露，公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；周二单日净回笼70亿元人民币，千亿元规模的28天期正回购略大于市场预期。市场人士表示，当前资金面虽因季节因素略有收敛，但机构自身流动性还是比较充裕的，且短期预期偏好，故对正回购仍有一定的需求。

中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率 小幅上涨，其中14天期限品种涨幅近50BP(基点)。交易员表示，企业财税上缴效应犹存，银行间资金拆借略显紧势，但供给仍相对平衡；而央行县域降准靴子落地对货币市场影响暂比较有限。

上述交易员还提到，今日公布的4月汇丰PMI初值，虽然扭转此前跌势，但仍处于相对低位，“还是在50的下方，还不能说明经济就企稳了，市场没有太重视。”

汇丰中国4月制造业PMI初值升至48.3，扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

央行周二下午称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。分析师称，此举不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5500/3.6500 3.8025/3.8842 4.0450/4.1363 4.2700/4.3700 4.2625/4.5375

上日 3.2925/3.3900 3.6963/3.7800 3.9875/4.0742 4.1950/4.2800 4.1917/4.4642

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变动 +0.2575/+0.2600 +0.1062/+0.1042 +0.0575/+0.0621 +0.0750/+0.0900 +0.0708/+0.0733

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。