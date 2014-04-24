台湾已公布经济指标--2014/4/24

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *工业生产(y/y) 3月 +3.05% +6.83 r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.06% 4.05% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 +1.61% -0.05% 5/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,191.99 4,179.78 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 +2.0% +7.9% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +7.5% +4.9% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.61% +5.97% 4/25 -- 外销订单(y/y) 3月 +5.9% +5.7% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。