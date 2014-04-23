重发-更新版 1-香港新股：万洲国际香港IPO规模大减，最多募资19亿美元

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* 万洲国际修改IPO方案，最多募资19亿美元

* 股东不再计划收回投资

* IPO交易没有基石投资者参与，指导价区间宽泛

* 高管股份奖励引发对公司治理的担忧

路透香港4月23日 - 据路透周三所见更改后的投资条款清单，全球最大猪肉食品企业--万洲国际将香港首次公开发行(IPO)规模削减三分之二，因市场波动性和高昂估值令投资者望而生畏。

目前该公司拟最多募资19亿美元。而其原计划为最多募资53亿美元，要是按这个规模，将为四年以来香港最大规模的IPO。

大幅缩减IPO规模让万洲国际遇到的一系列困难迎刃而解，但也成为一次令人难堪的挫败。去年，万洲国际以49亿美元收购美国同业Smithfield Foods，亮相国际舞台。该公司计划将IPO所募资金主要用于偿还该笔收购带来的债务。

万洲国际 的股东此前希望能收回部分投资，比如中国私募股权公司CDH Group、淡马锡控股 和高盛 。根据修改后的IPO方案，它们现在不再计划收回投资。投资条款清单还证实了周二路透援引消息来源的报导。

万洲国际将发售12.99亿股新股，低于原计划的36.5亿新股和现有股。招股价区间维持在8.00-11.25港元不变。

万洲国际在另一份声明中称，如果招股说明书中提到的定价等条件达不到，IPO可能取消。

据投资条款清单显示，IPO将在4月29日定价，万洲股票将在5月8日在港交所进行首日上市交易。

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**上市之路一波三折**

万洲国际的上市之路可谓开局不利，未能吸引到任何一家基石投资者。

此外该公司的指导价格区间异乎寻常地宽，询价圈购方面的消息人士称是因为市况震荡，不过这也表明给该公司估值非常困难。

万洲聘请了29家银行的庞大承销团队，创下纪录之最，未造成轰动却先给基金经理带来了困惑。万洲首席执行官(CEO)和另一位负责并购事务的高管获得6亿美元股份奖励，令外界对其公司治理产生疑问。

万洲进行IPO的时点距离收购Smithfield刚刚过去七个月，并没有太多时间向投资者证明两者业务整合的有多成功。

根据路透热点透视计算，万洲的最高定价暗示对Smithfield的估值为135亿美元，几乎是去年万洲收购价格的两倍。

一位香港对冲基金经理称，万洲似乎在玩套利游戏。

“他们买入Smithfield的价格比IPO中的估值要低，然后到香港上市采用了更高的市盈率，”该基金经理表示。(完)