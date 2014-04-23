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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 17:38 BJT

欧洲经济：欧洲央行管委韩伟森称必须留意欧元汇率

路透塔林4月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，欧洲央行必须注意欧元汇率，以评估是否对通胀中期前景构成风险。

韩伟森为现任爱沙尼亚央行总裁。他在一场记者会的场边向路透表示，欧洲央行绝不会以汇率为目标，而通胀率偏低的事实，代表可能要提高注意。

“因此我认为我们必须予以关注，”他在论及欧元汇率时称。

当问到是否在关注欧元的特定关卡时，他回道“没有”。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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