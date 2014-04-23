中国政策：在基础设施等领域推出80个示范项目吸引社会资本参与--国务院

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于技术性买盘
在美国农业部作物生长报告公布前，接受路透调查的分析师预计，4月23日当周，玉米播种完成率为15%，之前一周为6%，分析师的预估区间为12-19%。
路透北京4月23日 - 中国国务院常务会议周三决定，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，首批推出80个示范项目面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本参与建设营运。
中国政府网刊登新闻稿称，这些项目涉及铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面。
国务院称，首批项目将面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。
此外，政府将进一步缩减投资核准范围，下放核准权限；改革创新投资管理，减少、整合和规范前置审批及中介服务，尽快发布企业投资核准办法、外商投资核准备案办法；继续放宽市场准入。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
在美国农业部作物生长报告公布前，接受路透调查的分析师预计，4月23日当周，玉米播种完成率为15%，之前一周为6%，分析师的预估区间为12-19%。
ICE-7月期棉合约收跌0.54美分，或0.68%，报每磅78.79美分，盘中交易区间为77.78-79.63美分，后者为3月20日以来最高。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法