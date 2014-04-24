重温稿--台湾货币市场：宽松令跨月需求不高，短票与公司债利率松动

* 资金宽裕情势不变，跨月需求意愿不高

* 民间与寿险买票利率遭下调，他保票利率也将跟进

* 公司债RP交投利率微幅向下测试

记者 董永年

路透台北4月23日 - 台湾银行间短率周三大致持稳于上日水准。市场人士表示，虽然近期国库借款较为频繁令银行间多缺不一，但外商银行端相当宽裕，令资金调度无虞。

资金调度人士指出，由于本月没有季底因素，在资金相对宽松的环境下，对跨月资金的需求偏低。可能要等到本周五国库借款交割，以及进入下周部分银行因月底不能承做拆款业务时，宽松的资金状态才有机会略做改变。

〞银行好像彼此说好了，跨月一律0.43%，但我们不担心月底资金，没那么急迫。〞一位票券商资金调度人士说。

另一票券商交易员则称，目前月内拆款利率仅0.39-0.40%，比跨月利率低不少。

一银行资金调度人士认为，虽然近日外资动向不明，但外资保管银行的资金还是相当宽裕。在拆入需求不高的状况下，只能等下午的央行冲销。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收0.387%；今日区间在0.295-0.400%，与上日区间相同；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，上日在0.380-0.425%。

**民间与寿险买票利率下调**

短票市场方面，受钱多票少影响，有票券商今日下调了非银行与投信代操基金的利率，民间与寿险客户的买票利率，区间高点自0.59%降为0.58%。

该票券商交易员并表示，明日还将调整他保票的利率，自0.58-0.59%下调至0.57-0.58%。

〞4、5月的票看来都不多，要到6月缴税以及7、8月现金股利发放，届时资金状况才有可能改变。〞一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%-0.60%，月内短票则主要成交在0.58-59%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，均与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额2,338.7亿台币，共发行2,341.75亿，存单发行余额增3.05亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，其他交易日落点分别为周四2,208.80亿及周五729.50亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为10亿台币，累计超额准备为99亿，加计前期1%的超额准备为1,157亿台币。

**公司债RP利率走低**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三略向区间低位靠拢。交易员指出，昨日20年新券103/7标售结果低于市场预期，凸显中长线资金满溢，带动公司债RP交投利率微幅向下测试，并有大型票券商预告明起将微降公司债RP利率1个基点。

证券交易员称，今日投信端、寿险端的资金延续宽松态势，目前市场较为青睐公司债RP券源，引领少数30天内公司债RP交投利率向下测试0.63%，至于10天内公债RP利率则来到0.54%，暂难续探0.53%的低位，不过多数RP交投利率仍续处既有区间以维持资金调度顺畅。

〞昨天20年券标低，加上券源永远不够用，有券商趁此向下试探客户端成交意愿。〞一大型证券商交易员说。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债103/7得标利率为1.928%。低于市场预估的1.95-1.975%，较上次同年期公债标售得标利率2.07%下跌14.2个基点。

一位大型票券交易员亦称，今日投信及寿险端资金去化压力仍大，短线新承作RP券源都要求跨月天期，而投信端承作跨月RP的意愿踊跃，预告明天起调降10天左右公司债RP利率1个基点至0.56%。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，交投略靠向区间低位。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。