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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 17:50 BJT

欧元债市：葡萄牙接受纾困后首次标售10年期公债，标售表现理想

路透里斯本4月23日 - 葡萄牙周三在三年来首次公债标售中，轻松售出7.5亿欧元10年期公债，显示在投资人的支持下，葡萄牙有望下个月如期平顺退出纾困方案。

葡萄牙国债机构IGCP公布，此次标债平均收益率为3.5752%，为八年来最低，且远低于2月时银团承销发行10年期公债时的5.112%。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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