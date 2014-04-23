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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 18:20 BJT

欧洲金融：欧洲央行落实QE将面临操作复杂度问题--管委韩伟森

“要决定的东西很多，”他在记者会间隙补充道。

“购买哪些类型的资产？依据哪类规则？在欧元区这个有18家不同央行实施货币政策的地方，又怎样实施资产购买？还要考虑法律问题和其他因素，所以我认为没那么简单。”(完)

(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 张明钧/张涛)
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