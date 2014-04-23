版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 18:11 BJT

更新版 1-欧洲汇市：英镑自近日高位回落，受英国央行会议纪录冲击

(新增分析师评论)

路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元及欧元周三盘中下跌，此前英国央行会议记录显示，决策官员们对于经济中闲置产能多寡及中期通胀前景存在分歧。

英镑兑美元 跌至1.6802，会议记录公布前报1.6823；英镑兑美元在4月17日触及四年半高点1.6842，部分交易商称会议纪录成为了结获利的藉口。

欧元兑英镑 升至日高0.82405英镑，会议记录公布前报0.8230英镑。欧元兑英镑周二曾跌至两个月低点，但周三受到优于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)初值支撑。

英国公布3月止12个月内预算赤字创下金融危机以来新低，但英镑未受该数据太大影响。

“官员们抱持多种看法，且互有冲突，市场必须加以适应，”西联汇款市场分析师Nawaz Ali表示。“但整体而言，会议记录着重于薪资增长，以及更持久的复苏，同时对于英镑势头保持沉默，因此我们可能见到英镑回升。”

英镑银行间隔夜拆款利率均值 仍反映出11个月内升息的预期。

升息预期获得提振，因上周数据显示失业率降至五年新低6.9%，且低于市场预期，而2月止三个月薪资成长幅度达1.7%，齐平消费者物价涨幅，此为2010年4月以来薪资涨幅首度不低于物价涨幅，增添看好英国经济气氛。

“活络的劳动市场仍为英镑的主要支撑因素，这也是我们预期欧元/英镑将持续大幅下滑的原因，”三菱东京日联银行全球市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐