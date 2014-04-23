更新版 1-欧洲汇市：英镑自近日高位回落，受英国央行会议纪录冲击

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于技术性买盘
在美国农业部作物生长报告公布前，接受路透调查的分析师预计，4月23日当周，玉米播种完成率为15%，之前一周为6%，分析师的预估区间为12-19%。
(新增分析师评论)
路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元及欧元周三盘中下跌，此前英国央行会议记录显示，决策官员们对于经济中闲置产能多寡及中期通胀前景存在分歧。
英镑兑美元 跌至1.6802，会议记录公布前报1.6823；英镑兑美元在4月17日触及四年半高点1.6842，部分交易商称会议纪录成为了结获利的藉口。
欧元兑英镑 升至日高0.82405英镑，会议记录公布前报0.8230英镑。欧元兑英镑周二曾跌至两个月低点，但周三受到优于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)初值支撑。
英国公布3月止12个月内预算赤字创下金融危机以来新低，但英镑未受该数据太大影响。
“官员们抱持多种看法，且互有冲突，市场必须加以适应，”西联汇款市场分析师Nawaz Ali表示。“但整体而言，会议记录着重于薪资增长，以及更持久的复苏，同时对于英镑势头保持沉默，因此我们可能见到英镑回升。”
英镑银行间隔夜拆款利率均值 仍反映出11个月内升息的预期。
升息预期获得提振，因上周数据显示失业率降至五年新低6.9%，且低于市场预期，而2月止三个月薪资成长幅度达1.7%，齐平消费者物价涨幅，此为2010年4月以来薪资涨幅首度不低于物价涨幅，增添看好英国经济气氛。
“活络的劳动市场仍为英镑的主要支撑因素，这也是我们预期欧元/英镑将持续大幅下滑的原因，”三菱东京日联银行全球市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny表示。(完)
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在美国农业部作物生长报告公布前，接受路透调查的分析师预计，4月23日当周，玉米播种完成率为15%，之前一周为6%，分析师的预估区间为12-19%。
ICE-7月期棉合约收跌0.54美分，或0.68%，报每磅78.79美分，盘中交易区间为77.78-79.63美分，后者为3月20日以来最高。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法