美国数据：4月Markit制造业PMI初值降至55.4，不及市场预期的56.0

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
4月产出分项指数跳升至58.2，创2011年3月来最高。3月该指数为57.5。
Markit首席分析师Chris Williamson说：“制造业扮演着经济中先行者的角色，调查预示着第二季经济增长将进一步保持稳健态势。”
“这是内需拉动的上行，”他说，“美国国内需求飙升推动新订单增速加快。”
4月新订单分项指数从上月的58.1升至58.9。
不过库存萎缩，对整体指数拖累最大。(完) (编译 朱晓军/王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。