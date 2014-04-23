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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 21:55 BJT

美国数据：4月Markit制造业PMI初值降至55.4，不及市场预期的56.0

4月产出分项指数跳升至58.2，创2011年3月来最高。3月该指数为57.5。

Markit首席分析师Chris Williamson说：“制造业扮演着经济中先行者的角色，调查预示着第二季经济增长将进一步保持稳健态势。”

“这是内需拉动的上行，”他说，“美国国内需求飙升推动新订单增速加快。”

4月新订单分项指数从上月的58.1升至58.9。

不过库存萎缩，对整体指数拖累最大。(完) (编译 朱晓军/王洋; 审校 白云)
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