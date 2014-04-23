欧洲政经：希腊政府2013年实现基本盈余，规模相当于GDP的0.8%

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔4月23日 - 欧盟执委会周三称，希腊政府去年实现相当于GDP的0.8%的基本盈余，为希腊政府主要债权人--欧元区国家政府采取一些措施缓解希腊债负铺平道路。
欧盟统计局称，希腊去年的公共债务与GDP之比为175.1%，高于2012年的157.2%。
为帮助希腊减少债务，欧元区成员国财长2012年11月同意“若有必要，将考虑进一步的措施和援助，包括降低结构基金的共同融资部分，进一步降低希腊贷款利息，以进一步切实持续地降低希腊的债务与GDP之比。”
而条件是希腊必须每年实现基本盈余--目前这点是达到了--并全面实施国际金主同意的改革。
减轻希腊的债务负担是为确保到IMF对希腊贷款计划于2016年结束时，希腊的债务与GDP指标能达到175%，并在2020年降至124%，之后在2022年降至远低于110%。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选