欧洲政经：希腊政府2013年实现基本盈余，规模相当于GDP的0.8%

路透布鲁塞尔4月23日 - 欧盟执委会周三称，希腊政府去年实现相当于GDP的0.8%的基本盈余，为希腊政府主要债权人--欧元区国家政府采取一些措施缓解希腊债负铺平道路。

欧盟统计局称，希腊去年的公共债务与GDP之比为175.1%，高于2012年的157.2%。

为帮助希腊减少债务，欧元区成员国财长2012年11月同意“若有必要，将考虑进一步的措施和援助，包括降低结构基金的共同融资部分，进一步降低希腊贷款利息，以进一步切实持续地降低希腊的债务与GDP之比。”

而条件是希腊必须每年实现基本盈余--目前这点是达到了--并全面实施国际金主同意的改革。

减轻希腊的债务负担是为确保到IMF对希腊贷款计划于2016年结束时，希腊的债务与GDP指标能达到175%，并在2020年降至124%，之后在2022年降至远低于110%。(完)