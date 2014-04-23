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债券 | 2014年 4月 23日 星期三 19:22 BJT

美国数据：4月18日止当周抵押贷款申请指数下滑3.3%，因购房和再融资均减少

路透纽约4月23日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因为购房和再融资均减少。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月18日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下滑3.3%。

MBA经季节调整后的再融资指数下滑3.7%。购房贷款申请指数下降2.6%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.49%，较前一周上升2个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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