《中国大宗商品综述》胶合板期货“逼仓”风险基本平息，仓单仍短缺中

路透北京4月25日 - 中国大连商品交易所胶合板期货本月因仓单告急遭遇逼仓，在4月合约交割有惊无险完成之后，市场开始关注下周进入交割月的1405合约上，在未见新注册仓单情况下，是否会再度上演一场软逼仓？

市场人士表示，经历了首次交割的考验，1405合约因无仓单之困而出现的“逼仓”风险应该已经基本平息，而市场表现也比较淡定，并没有出现1404合约交割前的多头软逼仓行情。

“现在看，市场流通的（符合仓单标准）货源的确不多，...但经过4月交割之后，厂家如果在这段时间集中生产符合交易所交割品级的货物是可能的，逼仓风险不是很大了。”上海中期行业分析师邓世恒指出。

而长城伟业期货资深分析师曹祥辉指出，仓单短缺因素是促使胶合板价格上涨的关键因素，交割库没有符合标准的仓单，仍会增加多头逼仓的风险，而目胶合板期货价格上涨也是一种逼仓表现。

不过市场的担心已经大大下降。分析人士指出，4月合约交割前的软逼仓行情完全是因为信息不对称，以及现货商没有进入期货市场导致的，可以说是集中表现了现货市场与期货市场的磨合过程。由于胶合板交割标准执行国标，但市场符合交割的现货相对较少，这也让1405主力合约在4月中旬是一度冲上合约最高价位。

事实上，大型企业生产符合国标要求的胶合板难度并不大，但这些高质量的产品难以与家庭式作坊生产进行低价竞争，最终这些高质量的胶合板多用于出口或者订单式生产，市场流动量并不大。

一位不愿透露姓名的行业人士指出，1405合约的胶合板仓单应该不成问题，经过1404合约交割之后，现货商已经开始征询交易所有关交割品的规格，如果期货价格上涨，现货生产商利用期货市场套保实现销售也是可能的。而在胶合板期货交割上有一月左右市场，考虑到仓储成本等，企业不会过早注册仓单。

邓世恒也指出，其实最重要的是价格，只要有价格支撑，大型企业生产符合大商所仓单标准的胶合板并不难，虽然4-6月是消费旺季，但后期供应压力并不大。

而正是通过胶合板期货的上市，本来鱼龙混杂，标准混乱的现货市场有可能通过期货市场来真正实现价格发现，考虑到交割月限仓等规定，进入交割月之前的三个交易日将是胶合板1405合约减仓且价格下跌的一个时期，而这也符合胶合板基本面买方市场较强的特点。

为了规范市场，交易所对胶合板进入交割月的合约持仓有诸多规定，包括进入交割月的合约保证金要翻倍，散户不能在合约进入交割月之后继续持仓，且即使是现货企业的套保头寸在进入交割月之后，其最高持仓量也要从之前的80手下降到20手等。

胶合板期货1405合约 自去年12月6日上市以来，价格震荡上行，至1404合约交割前夕冲至合约最高点的156.5元人民币/张，短短一个月内上涨幅度逾25%，而本周五该合约收报148.50元，已经较上述高点下跌逾5%。

**理性回归中**

近两年证监会加快了期货新品种的上市，截止目前大商所已经成功上市15个期货品种，全国期货品种的数量逾40个，而这也考验着交易所对新品种的交易和交割等各项规则的成熟度。

胶合板首次交割一度引发的市场波动亦令市场感到意外，但最终胶合板期货首次交割成功完成，以及第二次交割目前的顺利进展，显示大商所和市场在面临价格大幅波动的行情以及处理交割困境时正趋于成熟。

“胶合板1404合约的多头其实不是真正的产业客户，其目的是拉爆空方，因为是新合约第一次交割，多数产业客户仍在观望期，...后来交易所警示风险后，价格逐渐回归了。”上海中期分析师蒋海辉指出。

实际上，上世纪90年代，国内曾有多家交易所上市过胶合板期货，但由于交易标的物为进口胶合板，可供交割量相对紧张，加之市场风险控制能力较弱，致使交易过程中发生多起风险事件，最终导致胶合板期货退市。

分析师也指出，中国期货市场经过多年规范，目前的期货市场的容量和成熟度均有了大幅提高，加之交易所在合约设计，持仓监管方面均设计，过度投机导致极端行情的可能性不会太高。

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中国国家能源局称，3月份，全社会用电量4,544亿千瓦时，同比增长7.2%。

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