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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 20:08 BJT

美股业绩：波音第一季EPS为1.28美元，预计全年EPS在6.1-6.3美元之间

路透4月23日 - 波音公司 公布：

* 确认2014财年GAAP每股盈余预估在6.1-6.3美元之间

* 第一季GAAP每股盈余1.28美元

* 第一季非GAAP扣除特殊项目的核心每股盈余1.76美元

* 预计2014年商用飞机业务营收575-595亿美元

* 预计2014年防务、宇航和安全业务营收300-310亿美元

* 第一季商用飞机交付161架，上年同期为137架

* 预计2014年军机营收在142亿美元左右

* 确认2014年营收、经营现金流和飞机交付预测指导不变

* 第一季商用飞机营收127.4亿美元，上年同期为106.9亿美元

据汤森路透I/B/E/S,分析师预计波音第一季营收205亿美元,波音第一季每股盈余1.56美元。(完)
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