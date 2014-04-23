美股业绩：波音第一季EPS为1.28美元，预计全年EPS在6.1-6.3美元之间

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透4月23日 - 波音公司 公布：
* 确认2014财年GAAP每股盈余预估在6.1-6.3美元之间
* 第一季GAAP每股盈余1.28美元
* 第一季非GAAP扣除特殊项目的核心每股盈余1.76美元
* 预计2014年商用飞机业务营收575-595亿美元
* 预计2014年防务、宇航和安全业务营收300-310亿美元
* 第一季商用飞机交付161架，上年同期为137架
* 预计2014年军机营收在142亿美元左右
* 确认2014年营收、经营现金流和飞机交付预测指导不变
* 第一季商用飞机营收127.4亿美元，上年同期为106.9亿美元
据汤森路透I/B/E/S,分析师预计波音第一季营收205亿美元,波音第一季每股盈余1.56美元。(完)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。