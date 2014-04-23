美股业绩：宝洁季度获利增加，受家用护理品销售增长扶助

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透4月23日 - 全球最大的日用品制造商宝洁(宝硷,P&G) 周三公布季度获利上升，受助于家用护理品销售增加。
宝洁季度营收持平于206亿美元。不计资产剥离和收购影响，自体营收增长了3%。
宝洁的居家及日化用品部门自体营收增长6%。
宝洁最赚钱的业务--护理业务营收增长1%。而美容业务营收则增长了2%。
截至3月31日的第三财季，宝洁实现26.1亿美元获利，合每股盈余(EPS)0.90美元，略高于上年同期的25.7亿美元和0.88美元。不计重组费用的核心EPS上升5%至1.04美元。
宝洁维持2014年财测不变。仍预计自体营收增长3-4%，核心获利有望增长5-7%。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。