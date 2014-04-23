美股业绩：宝洁季度获利增加，受家用护理品销售增长扶助

路透4月23日 - 全球最大的日用品制造商宝洁(宝硷,P&G) 周三公布季度获利上升，受助于家用护理品销售增加。

宝洁季度营收持平于206亿美元。不计资产剥离和收购影响，自体营收增长了3%。

宝洁的居家及日化用品部门自体营收增长6%。

宝洁最赚钱的业务--护理业务营收增长1%。而美容业务营收则增长了2%。

截至3月31日的第三财季，宝洁实现26.1亿美元获利，合每股盈余(EPS)0.90美元，略高于上年同期的25.7亿美元和0.88美元。不计重组费用的核心EPS上升5%至1.04美元。

宝洁维持2014年财测不变。仍预计自体营收增长3-4%，核心获利有望增长5-7%。(完)