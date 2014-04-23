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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:37 BJT

美国热股：燃料电池商Plug Power第一季亏损，盘初大跌近8%

路透4月23日 - 燃料电池系统制造商Plug Power 周三表示，在截止3月底的第一季，预计未计利息、税项、折旧及摊销和股票报酬前亏损500-600万美元，高于去年同期的亏损480万美元。

该公司周二将公开发行股票数量从650万股增至1,700万股。

该公司周二收在6.7美元，周三盘初大跌近8%。(完)

(编译 朱晓军；审校)
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