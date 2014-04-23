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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:36 BJT

美国热股：宝洁季度获利上升，盘初股价下滑1%

路透4月23日 - 全球最大的日用品制造商宝洁(宝硷,P&G) 周三公布季度获利上升，受助于家用护理品销售增加。

该公司股价周二收在81.25美元，周三盘初下滑1%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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