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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:35 BJT

美国热股：陶氏化学季度获利大增，股价盘初攀升3%

路透4月23日 - 陶氏化学(Dow Chemical) 公布称，季度获利大增75%，受助于塑料产品价格上涨，以及大部分业务利润率提高。

该公司股价周二收在48.94美元，周三盘初攀升3%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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