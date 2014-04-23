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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:36 BJT

美国热股：万宝盛华季度获利增长近两倍，股价盘初劲扬6.5%

路透4月23日 - 全球第三大人力资源公司万宝盛华(Manpower) 公布季度获利增长近两倍，受欧洲招聘活动改善，以及销售和行政成本下降扶助。

万宝盛华股价周二收报77.88美元，周三盘初劲扬6.5%。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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