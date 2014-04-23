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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:36 BJT

美国热股：波音季度营收增长8%，股价盘初涨逾2%

路透4月23日 - 全球最大的飞机制造商--波音 在飞机产量增加帮助下，第一季经调整的净利增长14%，增幅超过分析师预估。波音并小幅上调全年财测。

波音股价周二收报127.55美元，周三盘初上涨逾2%。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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