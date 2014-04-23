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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:38 BJT

美国热股：百胜集团在华店面季度营收增长，股价盘初上扬逾2%

路透4月23日 - 肯德基(KFC)母公司--百胜集团(Yum Brands) 周二称，最大市场中国的门店季度营收增长9%，从禽流感爆发和食品安全疑虑的影响中恢复。去年，禽流感和食品安全问题重挫了鸡肉需求。

百胜股票周二收在77.48美元，周三盘初上扬逾2%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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