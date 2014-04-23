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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:35 BJT

美国热股：生物科技公司Biogen Idec季度获利上升，股价盘初小涨

路透4月23日 - 美国生物科技企业Biogen Idec Inc 公布第一季获利上升，因其口服多发性硬化症新药Tecfidera带来的营收继续超越华尔街分析师预期。

Biogen Idec股价周二收报306.2美元，周三盘初上涨0.3%。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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