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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:34 BJT

美国热股：鞋类生产商Sketchers季度获利跳增近四倍，盘初飙升逾10%

路透4月23日 - 鞋类生产商Sketchers USA 周二公布称，季度获利跳增近四倍，因此前设计的新款鞋在美国及国外大卖。

该公司股价周二收在36.87美元，周三盘初飙升逾10%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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