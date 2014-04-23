重温稿-《综述》中国微刺激第三波出炉，首推80个基建项目吸引社会资本参与

* 国务院4月起连续第三周推出定向微刺激措施

* 对社会资本开放首推80个基础设施等示范项目

* 下一步将推动油气勘查、水利、机场等领域扩大向社会资本开放

* 政府将进一步缩减投资核准范围，下放核准权限

作者 李文科/李然

路透北京4月23日 - 为稳住下行的经济增速，中国国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

中国政府网刊登新闻稿称，这些项目包括在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。

“这与近期的政策是一脉相承的，觉得是一种定向的微刺激方式。这一方面体现了投资在经济增长中的重要作用，”中国银行战略发展部宏观经济研究主管温彬指出。

国务院表示，为加快投融资体制改革，推进投资主体多元化，让社会资本特别是民间投资进入一些具有自然垄断性质、过去以政府资金和国企投资为主导的领域。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。

此前4月初的国务院常务会议开启了本轮稳增长政策的调整窗口，即扩大对小微企业所得税优惠，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，确定深化铁路投融资体制改革吗加快铁路建设，尤其是中西部铁路建设。

中国国家统计局上周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速。而主要受房地产投资增速下滑影响，一季度固定资产投资同比增长17.6%，明显低于去年同期的20.9%。

数据出炉当天召开的国务院常务会议又推出金融服务“三农”发展的措施，降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率。随着中国央行周二宣布实施定向下调存准率措施，近两周来国务院的微刺激措施几乎均以最快速度在由相关部门和机构执行或启动。

**温和刺激兼顾结构调整**

一季度数据出炉确定了中国经济放缓趋势，令政策放松预期升温。但从最近的微刺激政策以及定向降准等政策可以看出，政府这一轮微刺激措施在稳增长的同时，注重了政策力度，兼顾了结构调整。

实际上，中国政府在确认经济增长下行压力的同时，也强调经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，因此必须“保持定力、奋发有为”。

针对此次推出基础设施项目吸引社会资本的举措，温彬指出，此举一方面又不至于产生新的产能过剩问题；即可以满足项目的资金来源，又可以减轻以往对地方融资平台的依赖性。

他并强调，通过示范项目和多种公私合营方式引入民间资本，对于今后提高项目投资和运营效率，也将起到长期的作用。

不过上海证券首席宏观经济分析师胡月晓认为，这些项目、以及项目投资的对民资开放，无论经济好坏都会搞，现在也并没有集中重点加快推出。

在他看来，城镇化进程从单一城市扩张发展到了当前的城市群和城市圈兴起的第二阶段，基础设施本身建设重要性本身会上升，而住宅建设的重要性会下降。这并不是因为房地产下去了而用其它投资来替代的刺激政策。而保经济稳定和让经济运行重回市场体系是新政府的明显执政特征。

**释放企业投资活力**

中国经济走势已初步印证了高层此前有关经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的关键判断。这也预示着本次稳增长，将明显有别于上一届政府在2008年底为应对国际金融危机实施的一揽子经济刺激计划。

本次国务院常务会议强调，让企业拥有投资自主权，是处理好市场与政府关系的必然要求，也是发挥投资关键作用、以结构改革推动结构调整、保持经济稳定增长的重要举措。

因此，政府将进一步缩减投资核准范围，下放核准权限；改革创新投资管理，减少、整合和规范前置审批及中介服务，尽快发布企业投资核准办法、外商投资核准备案办法。

在去年对全国政府性债务进行审计之后，中国已将控制和化解地方政府性债务风险作为政府今年重要工作。而防控不良贷款，亦是今年中国金融监管机构和银行业最关注的重点。这也令政府和中央企业投资主导新一轮投资增长力不从心。

在这种大环境下，鼓励民间投资可能被寄予众望。数据显示，中国民间固定投资增速一直保持高于全国固定资产投资，2013年两者分别为21.5%和17.9%。

为了通过改革释放经济增长红利，国务院常务会议决定将继续放宽市场准入。加快推进探索负面清单管理模式和建立权力清单制度。政府应以清单方式明确列出禁止和限制投资经营的行业、领域和业务等，对清单以外的，各类主体均可依法平等进入。严禁将审批事项转为有偿中介服务。