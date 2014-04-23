更新版1-美股业绩：波音第一季经调整获利上升，上调2014年财测

路透4月23日 - 全球最大的飞机制造商--波音 在飞机产量增加帮助下，第一季经调整的净利增长14%，增幅超过分析师预估。波音并小幅上调全年财测。

不过，在未经调整的基础上，波音第一季获利下滑13%至9.65亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元，低于上年同期的11.1亿美元和1.44美元。

截至3月31日当季，波音营收增长8%至204.7亿美元，上年同期为188.9亿美元。

不计部分养老金和其它成本的核心获利升至每股1.76美元，上年同期为1.73美元。但若剔除因2013年一笔研发税惠而一次性将EPS上调0.19美元的影响，核心获利为增长14%。

波音将2014年核心EPS预估调升至7.15-7.35美元，高于之前预估的7.00-7.20美元。但维持营收、营运现金流和交付量预估不变。

2013年第一季波音仅交付了一架787梦幻客机。当时波音787飞机发生两起电池起火事故遭监管当局禁飞后，暂停了交付。跟这样疲弱的基数相比，波音今年第一季的商务飞机交付量同比增长近18%至161架，上年同期为137架。

这个数字高于一些分析师的预估，也反映出波音737客机和787客机产量的提高。

波音1月给出保守的全年财测后，分析师曾经小幅降低对波音第一季获利的预估。

但波音第一季1.76美元的核心EPS远高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估中值1.56美元。(完)