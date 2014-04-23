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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 21:48 BJT

美国股市：开盘下滑，尽管公司财报表现亮丽

路透纽约4月23日 - 美国股市周三开盘下滑，尽管公司财报向好；标准普尔500指数已经创下今年迄今最长时间的连涨纪录，但似乎少有投资者追买。

道琼工业指数 跌9.02点或0.05%至16,505.35点；标准普尔500指数 下滑2.15点或0.11%至1,877.4点；Nasdaq指数 下挫11.926点或0.29%至4,149.531点。

周二，标准普尔500指数连续第六日上涨。(完)
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