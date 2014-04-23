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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.732%，投标倍数为2.79

路透华盛顿4月23日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.732 中值 1.700 低值 1.630 价格/得标 价格 99.489624 高值得标比率 44.33% 投标倍数 2.79 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,000,400 总投标 97,524,164,800 竞争性投标得标 34,949,035,600 非竞争性投标得标 50,964,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,802,000,000 初级市场交易商得标 12,756,753,000 直接投标 11,119,000,000 直接投标得标 6,489,000,000 间接投标 18,552,200,000 间接投标得标 15,703,282,600 发行细节 发行日 2014/04/30 到期日 2019/04/30 CUSIP码 912828D23 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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