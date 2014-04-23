欧洲汇市：英镑从近期高位回落，此前英国央行公布会议记录

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元及欧元周三下跌，此前英国央行会议记录凸显，决策者对于经济中闲置产能多寡及中期通胀前景存在分歧。
英镑兑美元 在下午交易中挫跌至1.6795美元，会议记录公布前报1.6823。英镑兑美元在4月17日触及四年半高点1.6842美元，一些交易商称会议纪录成为了结获利的藉口。
欧元兑英镑 升至日高0.8246英镑，会议记录公布前报0.8230英镑。欧元兑英镑周二曾跌至两个月低点，但周三受到优于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)初值支撑。
英国公布截至3月的12个月内预算赤字缩窄至金融危机以来最低，但该数据对英镑影响不大。
相反，市场焦点仍在英国央行货币政策委员会对经济中闲置产能规模和经济前景的看法。
“央行决策者抱持多种看法，且往往互有冲突，市场必须适应，”西联汇款市场分析师Nawaz Ali表示。“但整体而言，会议记录着重于薪资增长，以及更持久的复苏，同时对于英镑强势保持沉默，因此我们可能见到英镑回升。”
英镑银行间隔夜拆款利率均值 仍反映出11个月内升息的可能性。
预计英镑兑欧元将保持坚挺，此前欧洲央行总裁德拉吉曾警告，欧元进一步走强可能促使欧洲央行采取更多刺激举措。
交易商表示，应该在英镑下跌时买入，尤其是考虑到市场预期周五公布的英国零售销售数据可能有惊喜。分析师表示，尽管今年复活节晚于往年可能带来压力，但零售商给予的大幅折扣应该支撑需求。
英国工业联盟(CBI)周三公布的月度工业趋势调查显示，4月总工业订单差值从3月的正6跌至负1，路透预估为正7。 (完)
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根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美