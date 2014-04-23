版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 23:14 BJT

欧洲汇市：英镑从近期高位回落，此前英国央行公布会议记录

路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元及欧元周三下跌，此前英国央行会议记录凸显，决策者对于经济中闲置产能多寡及中期通胀前景存在分歧。

英镑兑美元 在下午交易中挫跌至1.6795美元，会议记录公布前报1.6823。英镑兑美元在4月17日触及四年半高点1.6842美元，一些交易商称会议纪录成为了结获利的藉口。

欧元兑英镑 升至日高0.8246英镑，会议记录公布前报0.8230英镑。欧元兑英镑周二曾跌至两个月低点，但周三受到优于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)初值支撑。

英国公布截至3月的12个月内预算赤字缩窄至金融危机以来最低，但该数据对英镑影响不大。

相反，市场焦点仍在英国央行货币政策委员会对经济中闲置产能规模和经济前景的看法。

“央行决策者抱持多种看法，且往往互有冲突，市场必须适应，”西联汇款市场分析师Nawaz Ali表示。“但整体而言，会议记录着重于薪资增长，以及更持久的复苏，同时对于英镑强势保持沉默，因此我们可能见到英镑回升。”

英镑银行间隔夜拆款利率均值 仍反映出11个月内升息的可能性。

预计英镑兑欧元将保持坚挺，此前欧洲央行总裁德拉吉曾警告，欧元进一步走强可能促使欧洲央行采取更多刺激举措。

交易商表示，应该在英镑下跌时买入，尤其是考虑到市场预期周五公布的英国零售销售数据可能有惊喜。分析师表示，尽管今年复活节晚于往年可能带来压力，但零售商给予的大幅折扣应该支撑需求。

英国工业联盟(CBI)周三公布的月度工业趋势调查显示，4月总工业订单差值从3月的正6跌至负1，路透预估为正7。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐