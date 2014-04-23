新西兰央行：将指标利率上调25个基点至3%，未来升息将取决于经济数据

路透惠灵顿4月24日 - 新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至3.00%，一如市场预期，且表示随着经济强劲增长，将进一步升息以控制通胀压力。

市场几乎肯定新西兰央行将会在今日宣布升息，央行从3月开始收紧政策，之前三年利率一直保持在纪录低位。

接受路透调查的17名分析师一致预期央行将升息25个基点。

在新西兰央行公布升息决定前，金融市场周四已完全消化了央行将升息25个基点，并在未来12个月内进一步升息110个基点的预估。

新西兰央行是唯一一个在目前周期中开始收紧政策的发达国家央行。

新西兰央行说，未来是否升息仍将取决于新元强势对通胀压力产生的影响。总体通胀温和，但压力不断增加。央行称，将升息以使未来通胀保持在2%附近。

新西兰央行预计截至3月的一年内GDP成长3.5%。

新西兰央行表示，新西兰元强势阻碍成长，抵消了可交易通胀，但目前的水平无法长期持续。近几个月出口商品价格高企，但乳制品价格走低。

央行称，楼市有所降温，受助于贷款限制和利率攀升。(完)