新西兰央行：将指标利率上调25个基点至3%，未来升息将取决于经济数据

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透惠灵顿4月24日 - 新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至3.00%，一如市场预期，且表示随着经济强劲增长，将进一步升息以控制通胀压力。
市场几乎肯定新西兰央行将会在今日宣布升息，央行从3月开始收紧政策，之前三年利率一直保持在纪录低位。
接受路透调查的17名分析师一致预期央行将升息25个基点。
在新西兰央行公布升息决定前，金融市场周四已完全消化了央行将升息25个基点，并在未来12个月内进一步升息110个基点的预估。
新西兰央行是唯一一个在目前周期中开始收紧政策的发达国家央行。
新西兰央行说，未来是否升息仍将取决于新元强势对通胀压力产生的影响。总体通胀温和，但压力不断增加。央行称，将升息以使未来通胀保持在2%附近。
新西兰央行预计截至3月的一年内GDP成长3.5%。
新西兰央行表示，新西兰元强势阻碍成长，抵消了可交易通胀，但目前的水平无法长期持续。近几个月出口商品价格高企，但乳制品价格走低。
央行称，楼市有所降温，受助于贷款限制和利率攀升。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8