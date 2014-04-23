欧洲股市：由科技股领跌收低，因业绩令人失望

* FTSEurofirst 300指数下跌0.6%，Euro STOXX 50指数下滑0.7%

* ARM和爱立信业绩为科技股盈利蒙上阴影

路透伦敦4月23日 - 欧洲股市周三收低,结束三日连涨之势，因爱立信和芯片设计商ARM Holdings业绩令人失望，令人对科技股盈利存疑，拖累科技股走低。

电信设备制造商爱立信(易利信,Ericsson) 大跌6.1%，抹去FTSEurofirst 300指数 最多的点数。爱立信第一季营收和获利预估低于预期，归咎于北美市场营收疲弱。

芯片设计公司ARM Holdings 股价劲跌2.7%，该公司称，下半年智能手机需求会升温，而2013年底需求令人失望使得该公司第一季获利升幅低于此前年份。苹果公司的iPhone使用该公司的芯片技术。

两家企业也预期今年稍后业务将有改善，但其疲弱业绩延续了科技股的第一季季报迄今令人失望的頽势。

StarMine数据显示，截至4月22日公布了业绩的所有STOXX Europe 600指数 成份股科技企业营收均低于预期。

Europe 600科技股指数 周三大跌1.4%。

整体而言，季报迄今的主题是企业业绩有好有坏。公布了业绩的STOXX Europe 600指数 成份股中，大约53%的企业季报优于或符合预期。

STOXX 600指数自2012年中的上涨后，其估值正处于2005年来最高，投资人寻求企业获利反弹以支持处于高位的股价。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%，报1,338.84点，周二上扬1.3%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.7%，报3,175.97点。

欧洲股指在下午交易中扩大跌幅，因数据显示美国新屋销售降幅大于预期，跌至八个月低位，且一行业报告显示，美国4月制造业扩张速度略慢于预期。