欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，因其公债标售的得标利率创纪录低位

* 葡萄牙自2011年获得救助后首次进行公债标售

* 葡萄牙标售的10年期公债的得标利率为3.58%，为纪录低位

路透里斯本/伦敦4月23日 - 葡萄牙周三进行三年来首次的公债标售，得标利率创下纪录低位，这被视为是市场对葡萄牙投下信心一票，且令葡萄牙下月可乾净利落结束其救助计划的可能性增强。

葡萄牙的10年期公债标售得标利率略低于3.6%，需求轻松地超过供应规模7.5亿美元，这标售结果表明，如果葡萄牙选择结束其救助计划，无需欧盟后备贷款支持，该国仍可在债市融资得到投资者的支持。

葡萄牙国债机构IGCP公布，此次标债平均收益率为3.5752%，为历来最低，且远低于标售前二级市场收益率3.68%。

路透数据显示，标售后的二级市场，10年期公债 收益率触及八年低位3.624%，之后收复了一些失地。

接近欧洲市场收市时，葡萄牙公债收益率仍下降5个基点，报3.66%，表现好于所有其他欧元区公债。

在葡萄牙标售公债后，其他欧元区公债收益率也下滑，只有希腊公债走势相反，交易商表示，因一些投资人卖出希腊公债，为周四希腊国家银行(National Bank of Greece)发行债券预留空间。(完)

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