欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，因其公债标售的得标利率创纪录低位

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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* 葡萄牙自2011年获得救助后首次进行公债标售
* 葡萄牙标售的10年期公债的得标利率为3.58%，为纪录低位
路透里斯本/伦敦4月23日 - 葡萄牙周三进行三年来首次的公债标售，得标利率创下纪录低位，这被视为是市场对葡萄牙投下信心一票，且令葡萄牙下月可乾净利落结束其救助计划的可能性增强。
葡萄牙的10年期公债标售得标利率略低于3.6%，需求轻松地超过供应规模7.5亿美元，这标售结果表明，如果葡萄牙选择结束其救助计划，无需欧盟后备贷款支持，该国仍可在债市融资得到投资者的支持。
葡萄牙国债机构IGCP公布，此次标债平均收益率为3.5752%，为历来最低，且远低于标售前二级市场收益率3.68%。
路透数据显示，标售后的二级市场，10年期公债 收益率触及八年低位3.624%，之后收复了一些失地。
接近欧洲市场收市时，葡萄牙公债收益率仍下降5个基点，报3.66%，表现好于所有其他欧元区公债。
在葡萄牙标售公债后，其他欧元区公债收益率也下滑，只有希腊公债走势相反，交易商表示，因一些投资人卖出希腊公债，为周四希腊国家银行(National Bank of Greece)发行债券预留空间。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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