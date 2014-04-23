芝加哥期市：旧作CBOT大豆下跌，新作大豆因价差交易而上涨

美国股市: 道琼工业指数收升1.05%，纳斯达克指数上涨1.24%
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透芝加哥4月23日 - 美国大豆期货周三涨跌互见，交易商表示，旧作大豆合约下跌，新作大豆上涨，受看涨的价差交易带动。
中国取消大豆订单令近月大豆合约受压，因预期这将缓和美国大豆供应的紧张局面。
倍受关倍芝加哥期货交易所(CBOT)7月/11月大豆价差SN4-X4自4月16日走宽至纪录最宽2.71-1/2美元后，已累计收窄了35-1/4美分。
新作11月大豆 在周三盘中上涨13-1/4美分，7月大豆 下跌5-3/4美分。
分析师预期，美国农业部(USDA)周四早上公布的报告将显示，截止4月17日该周，出口销售旧作大豆-20至10万吨，出口销售新作大豆35-55万吨。
5月大豆期货合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳14.68-1/2美元。
5月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨478.1美元。5月豆油合约 收跌0.24美分，报42.50美分。
今日CBOT大豆预估成交量为218,033口，豆粕为83,371口，豆油为82,727口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
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