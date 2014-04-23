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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：旧作CBOT大豆下跌，新作大豆因价差交易而上涨

路透芝加哥4月23日 - 美国大豆期货周三涨跌互见，交易商表示，旧作大豆合约下跌，新作大豆上涨，受看涨的价差交易带动。

中国取消大豆订单令近月大豆合约受压，因预期这将缓和美国大豆供应的紧张局面。

倍受关倍芝加哥期货交易所(CBOT)7月/11月大豆价差SN4-X4自4月16日走宽至纪录最宽2.71-1/2美元后，已累计收窄了35-1/4美分。

新作11月大豆 在周三盘中上涨13-1/4美分，7月大豆 下跌5-3/4美分。

分析师预期，美国农业部(USDA)周四早上公布的报告将显示，截止4月17日该周，出口销售旧作大豆-20至10万吨，出口销售新作大豆35-55万吨。

5月大豆期货合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳14.68-1/2美元。

5月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨478.1美元。5月豆油合约 收跌0.24美分，报42.50美分。

今日CBOT大豆预估成交量为218,033口，豆粕为83,371口，豆油为82,727口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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