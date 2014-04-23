纽约期市：原糖升至三周高位，因忧虑巴西压榨能力

路透纽约/伦敦4月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳涨逾2%，至三周高位，之前巴西甘蔗行行组织Unica公布其首份2014/15年产量预估，令人忧虑巴西压榨能力。

ICE阿拉比卡咖啡期货缩减涨幅，因在市场延续上日涨势升至26个月高位后，投资人卖出。伦敦和ICE可可期货微幅上涨。

ICE-5月原糖期货 收高0.43美分，或2.5%，报每磅17.42美分，此为3月31日来最高结算价。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 上涨7.10美元，或1.5%，报每479.80美元。

Unica称，10家巴西甘蔗加工厂因财政困难，今年可能停运，另外30家甘蔗加工厂正进行重组，且其他几家加工厂的“财政状况十分脆弱。”

Unica公布今年巴西糖产量的首份正式预估报告，称今年初巴西旱情严重，令巴西中南部的甘蔗没有达到最大的产量。Unica预期，在新的4月-3月季，巴西中南部主要甘蔗种植带的产糖量将为3,250吨，较2013/14年低5%，且在预估区间的低端。

指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收升0.55美分，报每磅2.1395美元，盘中触及2.1900美元，此为次月合约自2012年2月来最高水平，盘中交投清淡。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 升14美元，或0.6%，收报每吨2,170美元。

ICE-7月可可合约 收涨2美元，报每吨3,008美元。Liffe-7月可可合约 收高10英镑，或0.5%，报每磅1,882英镑。(完)

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