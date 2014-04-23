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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米触及一周高位，因技术性买盘和美国种植速度缓慢

路透芝加哥4月23日 - 美国玉米期货周三连升第二日，延续周一触及三周低位后反弹之势，交易商说，受助于技术性买盘和美国中西部玉米种植速度缓慢。

近月芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 攀升至10日和20日移动均线以上，收位略低于日内高位5.04-1/4美元，收报5.03-1/4美元，上涨7-1/4美分。交投最活跃的7月玉米 上涨1.5%，新作12月玉米期货 上升大约1.7%。

天气预报称，周三稍晚在内布拉斯加州、爱荷华州和明尼苏达州主要种植区将迎来降水，令市场重新忧虑玉米播种将被推迟，本周稍早政府报告已显示玉米播种进度慢于分析师的预期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,195口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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