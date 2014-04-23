芝加哥期市：CBOT玉米触及一周高位，因技术性买盘和美国种植速度缓慢

美国股市: 道琼工业指数收升1.05%，纳斯达克指数上涨1.24%
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透芝加哥4月23日 - 美国玉米期货周三连升第二日，延续周一触及三周低位后反弹之势，交易商说，受助于技术性买盘和美国中西部玉米种植速度缓慢。
近月芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 攀升至10日和20日移动均线以上，收位略低于日内高位5.04-1/4美元，收报5.03-1/4美元，上涨7-1/4美分。交投最活跃的7月玉米 上涨1.5%，新作12月玉米期货 上升大约1.7%。
天气预报称，周三稍晚在内布拉斯加州、爱荷华州和明尼苏达州主要种植区将迎来降水，令市场重新忧虑玉米播种将被推迟，本周稍早政府报告已显示玉米播种进度慢于分析师的预期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为317,195口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
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