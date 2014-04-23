美股盘后：Facebook公布业绩后股价先抑后扬

路透4月23日 - Facebook 周三在美股盘后股价先抑后扬。公布业绩后股价应声急挫5.4%，但之后反弹，最新上涨1.6%。

Facebook公布，第一季GAAP每股盈利为0.25美元，首季经调整后非GAAP每股盈利为0.34美元。首季营收为25亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预计Facebook首每股盈利0.24美元，营收23.6亿美元。(完)