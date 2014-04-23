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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 04:18 BJT

美股盘后：Facebook公布业绩后股价先抑后扬

路透4月23日 - Facebook 周三在美股盘后股价先抑后扬。公布业绩后股价应声急挫5.4%，但之后反弹，最新上涨1.6%。

Facebook公布，第一季GAAP每股盈利为0.25美元，首季经调整后非GAAP每股盈利为0.34美元。首季营收为25亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预计Facebook首每股盈利0.24美元，营收23.6亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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