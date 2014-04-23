全球金市：金价小升，在美国数据公布后守在关键支撑位上方

* 地缘政治紧张局势未能引发黄金上涨
* 如果黄金失守1,275美元支撑位，可能触动大量止损单
* 尽管金价下跌，但亚洲实货买盘没有浮现
路透纽约/伦敦4月23日 - 金价周三小幅上涨，守在强劲技术位1,275美元的上方，分析师表示，金价仍容易进一步下跌，因投资人需求仍然不振。
黄金市场寻获一些支撑，此前美国商务部数据显示，美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。
黄金基本没有理会俄罗斯的消息。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)指责美国是乌克兰政治动荡的推手，且表示，如果俄罗斯的利益受到冲击，俄罗斯将会回应。
在1916 GMT，现货金 升0.1%，报每盎司1,284.50美元。
美国6月期金 上升3.50美元，报1,284.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约30%。
“我们继续关注金价在1,275-1,280美元的水平，这一关键支撑位仍然明显。如果跌穿这支撑位，将可能触动大量止损卖单，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。
交易员称，金价周二下跌后，亚洲实货买盘没有浮现，因买家预计金价将进一步下跌。
其他贵金属方面，现货白银 升0.3%，报19.41美元。现货铂金 涨0.5%，报1,399.75美元。现货钯金 升0.4%，报783美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1284.60 3.50 0.3 1280.80 1289.10 93,207
COMEX白银期货 19.438 0.077 0.4 19.380 19.545 38,023
COMEX铂金期货 1403.90 3.60 0.3 1398.00 1407.60 8,058
COMEX钯金期货 786.00 2.35 0.3 783.00 787.60 2,762
现货金 1284.50 1.50 0.1 1281.30 1288.61
现货银 19.410 0.050 0.3 19.430 19.530
现货铂金 1399.75 7.45 0.5 1399.00 1405.00
现货钯金 783.00 2.90 0.4 784.50 786.10(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)