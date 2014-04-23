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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.08%，Nasdaq指数收低0.83%

路透纽约4月23日 - 美国股市周三收低，结束六日升势，因波音和Gilead上涨，被美国电话电报公司(AT&T)和生物科技股较普遍下跌所盖过。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低12.72点，或0.08%，至16,501.65点；标准普尔500指数 收低4.16点，或0.22%，至1,875.39点；Nasdaq指数 收跌34.491点，或0.83%，至4,126.967点。(完)
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