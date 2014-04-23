版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 04:25 BJT

美股盘后：高通公布业绩后股价大跌3%

路透4月23日 - 高通 周三在美股盘后交易中大跌3%，此前该公司公布业绩。

高通公布，会计年度第二季非GAAP每股收益为1.31美元，营收为64亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季度每股收益为1.22美元，营收为64.8亿美元。

高通还上调了2014会计年度的每股盈利预估，现预计非GAAP每股盈利为5.05-5.25美元，GAAP每股盈利为4.37-4.57美元，营收260-275亿美元，分析师预估为每股盈利5.13美元，营收268亿美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐