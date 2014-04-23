美股盘后：高通公布业绩后股价大跌3%

美国股市: 道琼工业指数收升1.05%，纳斯达克指数上涨1.24%
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透4月23日 - 高通 周三在美股盘后交易中大跌3%，此前该公司公布业绩。
高通公布，会计年度第二季非GAAP每股收益为1.31美元，营收为64亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季度每股收益为1.22美元，营收为64.8亿美元。
高通还上调了2014会计年度的每股盈利预估，现预计非GAAP每股盈利为5.05-5.25美元，GAAP每股盈利为4.37-4.57美元，营收260-275亿美元，分析师预估为每股盈利5.13美元，营收268亿美元。(完)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
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