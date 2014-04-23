美股盘后：苹果股价急升6.8%，之前公布业绩并宣布股票回购和拆股计划

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月23日 - 苹果 周三在盘后交易中急升6.8%，之前该公司公布会计年度第二季业绩，并宣布批准2015年底前再回购300亿美元股票，并以7：1的比例拆股以扩大对散户的吸引。
苹果公布2014会计年度第二季每股盈利(EPS)为11.62美元，营收为456亿美元。
苹果预计2014会计年度第三季营收为360-380亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计苹果2014会计年度第二季营收为435.3亿美元，每股收益为10.18美元.预计第三季营收为378.7亿美元，每股收益为8.45美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8