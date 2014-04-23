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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 04:51 BJT

美股盘后：苹果股价急升6.8%，之前公布业绩并宣布股票回购和拆股计划

路透4月23日 - 苹果 周三在盘后交易中急升6.8%，之前该公司公布会计年度第二季业绩，并宣布批准2015年底前再回购300亿美元股票，并以7：1的比例拆股以扩大对散户的吸引。

苹果公布2014会计年度第二季每股盈利(EPS)为11.62美元，营收为456亿美元。

苹果预计2014会计年度第三季营收为360-380亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计苹果2014会计年度第二季营收为435.3亿美元，每股收益为10.18美元.预计第三季营收为378.7亿美元，每股收益为8.45美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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