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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 05:22 BJT

美股盘后：德州仪器在公布业绩后上扬2.3%

路透4月23日 - 德州仪器 周三在盘后交易中上扬2.3%，之前该公司公布业绩。

德仪公布首季营收增长3%，由上年同期的28.9亿美元升至29.8亿美元。

期内净利增至4.87亿美元或每股盈利0.44美元，上年同期分别为3.62亿美元和0.32美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计德仪首季营收29.6亿美元，每股盈利0.41美元。(完)
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