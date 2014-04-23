加拿大股市：小幅收低，因银行股和Valeant回落

美国股市: 道琼工业指数收升1.05%，纳斯达克指数上涨1.24%
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透多伦多4月23日 - 加拿大主要股指周三小跌，一些大型能源股上涨，但被权重的银行股下跌和Valeant Pharmaceuticals International Inc 回落所盖过。Valeant并购消息带动该股上日急升。
尽管美国原油库存升至纪录高位拖累油价，但Suncor Energy Inc 劲升2.6%，Canadian Natural Resources Ltd 上涨0.7%。
Valeant周三回落2.8%，该股周二急升，因公司向保妥适(Botox)生产商Allergan Inc提出主动收购要约。
加大拿大型银行股下跌也压低股市，因中国经济数据令人失望，且加拿大零售销售增长未能带动市场走势。
加拿大皇家银行 下滑0.5%，道明银行 跌0.4%，加拿大帝国商业银行(CIBC)下跌0.7%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌22.58点，或0.16%，报14,533.39点。10大类股中有六种收低。(完)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
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