版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 05:44 BJT

加拿大股市：小幅收低，因银行股和Valeant回落

路透多伦多4月23日 - 加拿大主要股指周三小跌，一些大型能源股上涨，但被权重的银行股下跌和Valeant Pharmaceuticals International Inc 回落所盖过。Valeant并购消息带动该股上日急升。

尽管美国原油库存升至纪录高位拖累油价，但Suncor Energy Inc 劲升2.6%，Canadian Natural Resources Ltd 上涨0.7%。

Valeant周三回落2.8%，该股周二急升，因公司向保妥适(Botox)生产商Allergan Inc提出主动收购要约。

加大拿大型银行股下跌也压低股市，因中国经济数据令人失望，且加拿大零售销售增长未能带动市场走势。

加拿大皇家银行 下滑0.5%，道明银行 跌0.4%，加拿大帝国商业银行(CIBC)下跌0.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌22.58点，或0.16%，报14,533.39点。10大类股中有六种收低。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐