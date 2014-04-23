更新版 1-美股业绩:Facebook首季营收大增72%，移动广告业务功不可没

Facebook的用户新闻流(newsfeed)广告将付费广告内容直接插入用户接收的新闻流和内容流，已经在过去一年引爆公司营收增长并提振股价。这种广告非常适合智能手机和其它移动通信设备的小屏幕。

Facebook公布，截至3月31日，每月活跃用户总数达到12.8亿个，其中有10.1亿用户通过智能手机或平板电脑等移动设备使用Facebook服务。

Facebook用户使用其服务的时间也增加了，每月活跃用户中约有62.7%每天访问其站点，上年同期这一比例为59.9%。

公司还宣布，财务长David Ebersman将辞职重新投身健保行业，他在2009年加入Facebook之前就从事该行业。Ebersman将于9月离职，接替他的是公司负责企业金融和业务规划的副总裁David Wehner。

JMP的Josey认为，Ebersman的离职似乎是公司转型计划的组成部分。

Facebook宣布第一季净利为6.42亿美元，合每股盈余(EPS)为0.25美元，上年同期为2.19亿和0.09美元。扣除特定项目的EPS为0.34美元，分析师预期为0.24美元。

Facebook股价在过去12个月当中上涨一倍不止，但距离3月中旬创下的52周高位72.59美元已下跌13%。(完)