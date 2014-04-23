更新版 1-美股业绩:Facebook首季营收大增72%，移动广告业务功不可没

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
Facebook的用户新闻流(newsfeed)广告将付费广告内容直接插入用户接收的新闻流和内容流，已经在过去一年引爆公司营收增长并提振股价。这种广告非常适合智能手机和其它移动通信设备的小屏幕。
Facebook公布，截至3月31日，每月活跃用户总数达到12.8亿个，其中有10.1亿用户通过智能手机或平板电脑等移动设备使用Facebook服务。
Facebook用户使用其服务的时间也增加了，每月活跃用户中约有62.7%每天访问其站点，上年同期这一比例为59.9%。
公司还宣布，财务长David Ebersman将辞职重新投身健保行业，他在2009年加入Facebook之前就从事该行业。Ebersman将于9月离职，接替他的是公司负责企业金融和业务规划的副总裁David Wehner。
JMP的Josey认为，Ebersman的离职似乎是公司转型计划的组成部分。
Facebook宣布第一季净利为6.42亿美元，合每股盈余(EPS)为0.25美元，上年同期为2.19亿和0.09美元。扣除特定项目的EPS为0.34美元，分析师预期为0.24美元。
Facebook股价在过去12个月当中上涨一倍不止，但距离3月中旬创下的52周高位72.59美元已下跌13%。(完)
(编译 孙茉莉/郑茵 审校 张荻/徐文焰)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8