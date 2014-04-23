《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

表格：截至4月23日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8