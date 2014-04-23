《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 53.27 -2.58 -4.62 4856626
搜狐 60.75 -2.13 -3.39 557798
网易 73.70 -0.44 -0.59 545474
百度 159.34 -3.67 -2.25 2976874
台湾
台湾积体电路 20.41 -0.15 -0.73 1835870
联电 2.13 +0.03 +1.43 533794
日月光 5.78 +0.07 +1.23 206645
硅品精密 6.92 -0.04 -0.57 307374
和信超媒体 1.14 -0.03 -2.56 210424
友达 3.91 -0.05 -1.26 97590
中华电信 31.18 -0.03 -0.10 13475
台湾国际航电 56.11 -0.10 -0.18 858949
香港
中国移动 45.09 -1.27 -2.74 282375
中国联通 12.89 -0.58 -4.31 288845
中国电信 44.70 -0.35 -0.78 15136
中芯国际 3.98 +0.06 +1.53 34848
电讯盈科 5.04 -0.04 -0.79 947
(完)
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根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8