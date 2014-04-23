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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 07:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 53.27 -2.58 -4.62 4856626

搜狐 60.75 -2.13 -3.39 557798

网易 73.70 -0.44 -0.59 545474

百度 159.34 -3.67 -2.25 2976874

台湾

台湾积体电路 20.41 -0.15 -0.73 1835870

联电 2.13 +0.03 +1.43 533794

日月光 5.78 +0.07 +1.23 206645

硅品精密 6.92 -0.04 -0.57 307374

和信超媒体 1.14 -0.03 -2.56 210424

友达 3.91 -0.05 -1.26 97590

中华电信 31.18 -0.03 -0.10 13475

台湾国际航电 56.11 -0.10 -0.18 858949

香港

中国移动 45.09 -1.27 -2.74 282375

中国联通 12.89 -0.58 -4.31 288845

中国电信 44.70 -0.35 -0.78 15136

中芯国际 3.98 +0.06 +1.53 34848

电讯盈科 5.04 -0.04 -0.79 947

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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