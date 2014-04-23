美日贸易：美官员称双边贸易谈判取得一些进展

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
“汽车和农业持续受到关注，我们的目标仍是为美国企业、农场主和牧场主赢得有意义的市场准入，”该官员称。“我们已取得了一些进展，并正在加紧工作。”
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和日本经济财政大臣甘利明在周三1800GMT后结束会谈，但未向记者讲话。此次双边谈判对12国泛太平洋伙伴关系贸易协定而言至关重要，奥巴马和安倍均视此为双方政府的重要目标。(完) (编译 王兴亚/王翔琼；审校 许娜/张荻)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8