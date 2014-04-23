美日贸易：美官员称双边贸易谈判取得一些进展

“汽车和农业持续受到关注，我们的目标仍是为美国企业、农场主和牧场主赢得有意义的市场准入，”该官员称。“我们已取得了一些进展，并正在加紧工作。”

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和日本经济财政大臣甘利明在周三1800GMT后结束会谈，但未向记者讲话。此次双边谈判对12国泛太平洋伙伴关系贸易协定而言至关重要，奥巴马和安倍均视此为双方政府的重要目标。(完) (编译 王兴亚/王翔琼；审校 许娜/张荻)